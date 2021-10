El pan de muerto es un tipo de pan especial que se prepara en México para la celebración del Día de Muertos, el 1 y 2 de noviembre. No es un pan de consumo cotidiano aunque suele prepararse desde agosto, ya que estas festividades se extienden desde días a semanas enteras, dependiendo de la región del país.

EL ORIGEN DEL PAN DE MUERTO

Las ofrendas de muertos tienen su origen en las culturas prehispánicas. Una ofrenda similar a la actual de día de muertos era la de la diosa Cihuapipiltin, dedicada a las mujeres que morían del primer parto, se creía que rondaban por el aire causando enfermedades entre los niños, por ello les hacían regalos en el templo o en las encrucijadas del camino. Las ofrendas consistían en "panes" de diversas figuras como mariposas o rayos (xonicuille) hechos a base de amaranto y "pan ázimo" que era un pan de maíz seco y tostado, se describe así por no llevar cal, a este pan se le llamaba yotlaxcalli, otros ofrecían unos tamales (xucuientlamatzoalli) y maíz tostado llamado Izquitil, casi toda la ofrenda era de amaranto porque lo consideraban un alimento especial.

¡ES CASERO, TRADICIONAL!

Daniela Guadalupe Palma Delegado de 28 años de edad es de Monclova y desde el año pasado elabora un exquisito pan de muertos, casero, muy tradicional, pero a diferencia del pan de centros comerciales, este es especial, ya que a cada uno le pone un toque mágico.

Cuando tenía 12 años de edad su pasatiempo perfecto era embetunar pasteles y además de disfrutarlo le pagaban, iba dos horas a “trabajar” y fue allí donde reforzó el gusto por la cocina pues desde los 10 años aprendió a cocinar, galletas, repostería y más cosas.

Empezó poco después de que inició la pandemia, realmente no tenía un proyecto de negocio, pero fue precisamente el virus quien de alguna manera la obligó a elaborarlo ella misma con la intención de cuidar a su familia, optó por hacer las cosas en casa.

Hacía recetas básicas, hornear, sentir ese delicioso olor que emana de la cocina, provocaba que a su mente llegara el recuerdo de cuando era pequeña y su madre preparaba alimentos para ella, es volver a vivir esos momentos de su infancia.

La familia y amigos probaron los primeros que hizo, quedaron maravillados y le sugirieron que hiciera un negocio y fue así como empezó.

La pensó mucho pues sería complicado que un negocio prosperara en plena pandemia pero con la aceptación que tuvo por parte de familiares y amigos se logró.

Empezó a buscar capacitaciones de manera académica para poder ofrecer algo mejor, ya han pasado dos años desde entonces y sigue haciéndolo.

El año pasado, el pan de muerto lo empezó a comercializar a principios de octubre, en esta ocasión se retrasó un poco debido a que hace meses su esposo se contagió de covid y se dedicó al 100% a su atención y cuidado, por lo que hubo que esperar a que se recuperara y a estar segura de que el no existía riesgo de contagio.

“Trabajo desde casa, la gente me contacta a través de la página de Dulce Sabor además de familiares y amigos que ya conocen mi producto, Sí hay planes para hacerlo de una manera más formal, abrir una cafetería y ofrecer diferentes tipos de pan”, comentó.

Le encanta hacer las cosas de una manera más natural que sea posible, primeramente porque lo hace para su familia, además del sabor, es tradición.

SU PREPARACIÓN

Los ingredientes principales es la naranja natural, usa la ralladura de esta fruta y el jugo de la naranja natural, hay veces que rellena el pan con queso crema, mantequilla, leche, además de la harina, azúcar y levadura, el pan se barniza de mantequilla y se espolvorea de azúcar, todo lo prepara ella, la masa es completamente a mano.

“Aquí en Monclova hay un detalle que he notado, muchas de las panaderías que hay pelean el precio y por eso ha bajado la calidad, esto fue lo principal para yo empezar a hacer pan en casa par a mí familia, llegó un punto en que el sabor no era el de antes”, comentó.

Cuando lo prepara es como sí lo hiciera para su familia, de esta manera le pone el ingrediente mágico, el amor y el cariño, recuerda que en una ocasión únicamente no se encontraba bien y se notó en lo que preparó.

Está competido sobre todo por las cadenas comerciales que toman este producto como gancho, entre los panaderos locales se ha perdido este sabor por usar mucha manteca y agua.

Su pan no es para todo el público ella en lugar de agua usa leche y mantequilla, esto le da un sabor diferentes y exquisito.

Actualmente solo maneja un tamaño de pan, es el tamaño individual que prácticamente es para dos personas, así es como la gente se lo ha pedido desde el año pasado.

El precio es de 15 pesos, cuando es relleno el precio es distinto, depende de sí el relleno es betún de queso crema, mermelada de piña natural, mermelada de fresa, plátano con cajeta, crema con plátano, cuando el mango está en temporada pone mango o cualquier otra fruta, pero los de pila es el plátano y la piña.

El año pasado vendió mucho su producto, fueron cerca de 100 panes aproximadamente, este año sigue levantando pedido, la gente interesada puede comunicarse al 878150 41 81 o a su página de Facebook Dulce Sabor.

“El pan lo preparo al día porque siento que cuando ya tiene varios días pierde su sabor, lo que busca es no caer en estos errores, los clientes siempre quieren lo mejor y a mí me gusta ofrecer el producto así tal cual, como es, como me gustaría a mí”

El negocio familiar va pasito a pasito, lento pero con paso firme, a Daniela le gustaría ser generadora de empleos.

Peor la parte más importante, es conservar las tradiciones mexicanas con la creación y el consumo del pan de muerto, no es lo mismo un pan de una cadena comercial que algo preparado con amor, en un hogar, te regresa a su origen, a los sabores que están impregnados en el pan de muertos.