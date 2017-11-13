El panadero con el pan

Ser panadero es un sacrificado oficio, don Virgilio Borjas Garza tiene una gran historia de vida entre el pan y la harina, esta no es una labor para cualquiera, la calidad, la presentación del producto pero sobre todo el sabor se logran solo con un ingrediente, el amor a su profesión.

No hay hijo de panadero tradicional que quiera seguir con el negocio, la de don Virgilio no fue herencia, él lo hizo por la necesidad y fue así como comenzó el festival para sus ojos y su olfato, el olor a pan recién horneado y el panorama del pan que él mismo elaboró.

Empezó desde “huerquillo” tenía apenas 12 años cuando la necesidad lo orilló a abandonar los estudios para ganar dinero y ayudar en la economía familiar.

En aquellos años, su padre Aurelio Borjas Valdez era albañil, lo que ganaba no era suficiente, su madre Ustolia Garza Galván siempre se dedicó al hogar pero cuando había necesidad lavaba ropa ajena para ayudar en los gastos, en total eran siete hijos, cinco hombres y dos mujeres y la situación era crítica.

Don Virgilio pidió trabajo en la panadería Morelos de don Chano Cantú, el expendio de pan más importante en Monclova que comercializaba el producto en la región, ahí barría, limpiaba, azucaraba el pan, limpiaba láminas y otras actividades.

Sus hermanos también empezaron a trabajar y al mejorar la situación económica evitaron que su madre siguiera lavando ajeno.

Con el paso del tiempo y al ver que le gustaba su labor, su patrón le preguntó que si quería aprender a elaborar el pan, él contestó que sí y enseguida le asignó un puesto, desde las 7:00 de la mañana y hasta las 9:00 de la noche, ayudaba al maestro que le enseñó las clases de pan, la repostería, cháchara y ahí empezó.

Los panaderos de ahí ya eran viejos, él era muy joven, por lo que mezcló su experiencia y los nuevos conocimientos, ellos no sabían las porciones de los ingredientes, lo hacían al “ahí se va” mientras que en la caja de cada producto decía cantidades exactas que eran respetadas por don Virgilio, esto lo llevó a ganarse el puesto de “el maestro” en la panadería.

“Al principio no me querían los panaderos viejos, no querían trabajar con un “huerco” pero después me reconocieron porque les demostré con trabajo que era bueno”, señala don Virgilio.

Con el paso del tiempo aprendió e incluso cubrió vacaciones en otras panaderías de la ciudad, trabajó en las panaderías de Julio Barajas, de Mauro García, de Romualdo Martínez y otras que después le ofrecían mejor paga con tal de que se quedara.

“En la panadería Morelos nací, yo era fiel a mi patrón no quería irme ni aunque me ofrecieran más”, señala.

Ahí, en la misma panadería conoció a su esposa Socorro Mercado, quien se encargaba de atender a los proveedores, en 1957 se casó con ella y ahora tienen 60 años unidos por el amor.

Dice que los matrimonios de hoy en día no funcionan porque se necesita caminar de la mano, apoyarse el uno al otro.

Después llegó la familia, procrearon seis hijos, cuatro mujeres y dos hombres, empezó a prepararse para el futuro, sus hijos iban a querer estudiar y lo que ganaba en la panadería era por porcentaje.

Tuvo un problema de desprendimiento de retina en su ojo izquierdo en 1967, recuerda que fue un golpe que se dio desde muy joven, cuidaban vacas y el andaba en un burro, atrás de él venía un primo-hermano que lo chicoteó, el burro sin rienda se alteró y él cayó, se fue de cabeza en un área de huizaches se golpeó en casi todo la cara, sobre todo en su ojo pero no se trató de inmediato.

Aunado al accidente, trabajó con el amoniaco para ciertas clases de pan, se tenía qué moler en molino de mano, le caía en los ojos, posiblemente le perjudicó y perdió la vista en su ojo izquierdo, pero esto no fue impedimento para que dejara de elaborar el pan.

Al cumplir 20 años trabajando en la panadería Morelos decidió independizarse, en 1969 ya trabajaba en su hogar, cinco días trabajaba a la semana y con eso sostenía a su familia. Con el negocio en su hogar sacó adelante a sus hijos, el negocio creció cada vez más al grado de contratar a cinco panaderos, tenía unidades para repartir el producto, 100 bultos de harina, cajas de piloncillo, cajas de rexal y con el paso del tiempo ayudó a varios de los panaderos que empleó a poner sus propios negocios, les dio dinero, les dio productos para que se independizaran.

Ahora solo él elabora el pan y debido a los daños de su ojo izquierdo ya no pudo repartirlo, actualmente solo vende ahí mismo en la colonia a sus vecinos que con el simple hecho de olor a pan se acercan a comprar.

Hace polvorones, campechanas rellenas de mermelada, calabaza, pan harina integral, semitas finas con nuez, roscas de reyes, engranes, conchas, mollete de huevo, bolillo, entre otra clase de pan.

No cualquiera es panadero

No cualquiera es panadero, no cualquiera puede hacer un pan rico, de calidad y con buena presentación, para esto se necesita pasión como la de don Virgilio.

Es importante conocer de harinas, levaduras, las temperaturas, pues en tiempo de frio se le pone más levadura, se le quita azúcar, en calor se le quita levadura y se le agrega más azúcar.

Señala que aún tiene muchas ilusiones, aún no se da por vencido, su familia ha crecido ahora tiene 21 nietos y 23 bisnietos a quienes consiente con su pan, pero nadie ha mostrado interés por seguir con el negocio familiar, es difícil levantarse desde las 5:00 de la mañana para empezar a crear el pan y soportar altas temperaturas de calor.

Seguirá elaborando y vendiendo pan mientras pueda moverse, mientras Dios se lo permita aún y cuando solo ve con un ojo y es peligroso acercarse al calor.

