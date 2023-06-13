El Rib Eye, será un atractivo turístico

El ayuntamiento que encabeza el alcalde Dr. Mario Dávila Delgado, en coordinación con el Club de Béisbol Acereros, se preparan para llevar a cabo la tercera edición del Rib Eye Fest, que se llevará cabo el 24 de junio, en la explanada del Estadio de Beis Bol, el evento se ha convertido en una tradición, donde incluso llegan expertos en asar carne en diversas variedades de distintos puntos de la región.

La regidora de Turismo, Arte y Cultura, Gabriela Garza Galván, dijo que el Rib Eye Fest es un evento importante para la ciudad, porque la carne asada, la parrillada y todo lo que conlleva este tipo de cocina, es algo típico de nuestra región, y dijo que podrían participar parrilleros de otras partes del país, como sucedió en la edición 2022.

Como ha sido siempre, la funcionaria aseguró que el concurso será de buen nivel, porque los equipos participantes están formados por expertos en la parrilla que han concursado en distintas parte del país, y serán evaluados por experimentados parrilleros; cabe destacar que la carne será de primerísima calidad, todos recibirán los mismos cortes y ganar dependerá de la forma en que la preparen.

Este año se contará con la presencia musical de reconocidos grupos, juegos mecánicos, rifas y muchos más; Gaby Garza informó que el año pasado participaron 50 parrilleros y se espera que este año se supere el número, “Y si en el 2022, los resultados fueron excelentes, en esta edición 2023, se tienen que superar”, señaló.