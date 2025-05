El sol en la espalda y manos rasposas

Castaños, Coahuila.— En cada ladrillo bien colocado, en cada mezcla de cemento bien hecha, hay una historia que pocas veces se cuenta. Este 3 de mayo, en el Día del Albañil, rendimos homenaje a quienes, con el sol en la espalda y la herramienta en la mano, levantan muros, hogares y esperanzas. Y en Castaños, tierra de gente noble y trabajadora, hay hombres que son verdadero orgullo del oficio: maestros de la cuchara que comenzaron desde abajo y hoy son ejemplo de disciplina, pasión y amor por lo que hacen.

Nery Alberto Pérez: más de tres décadas de entrega

Uno de ellos es Nery Alberto Pérez, quien lleva más de 30 años en la albañilería. Su historia comienza a los 15 años, cuando decidió aprender el oficio, sin saber que se convertiría en su vocación para toda la vida. Con el paso del tiempo, Nery no solo perfeccionó su técnica, sino que formó a nuevas generaciones, transmitiendo conocimientos que no se aprenden en libros, sino en la obra, bajo el sol, entre mezcla y varillas.

"Es un trabajo duro, pero cuando lo haces con el corazón, se vuelve tu vida. Cada casa que ayudas a construir, cada cuarto, cada techo... todo eso queda como parte de ti", comenta Nery con la mirada firme y las manos curtidas por el tiempo.

Alfredo Silva Rodríguez: más de 35 años construyendo sueños

Otra historia que merece ser contada es la de Alfredo Silva Rodríguez. También comenzó a los 15 años, y hoy acumula más de 35 años de experiencia. Alfredo es de esos hombres que no necesitan muchas palabras: su trabajo habla por él. Ha levantado estructuras que aún siguen en pie, y ha compartido su saber con jóvenes que apenas inician. Para él, la albañilería es más que una forma de ganarse la vida: es un legado.

"La vida se trata de aprender, siempre. A veces uno enseña, y a veces uno también aprende de los más jóvenes. En este oficio nunca se termina de crecer", dice Alfredo mientras acomoda sus herramientas al final de una jornada.

Kevin Castillo Morales: la nueva generación con pasión

Y si hay una historia que inspira por su frescura y determinación, es la de Kevin Castillo Morales, un joven de apenas 18 años que ya se perfila como un gran albañil. Desde niño le apasionó el trabajo de la construcción, y comenzó a los 15 años, al igual que sus compañeros mayores. A diferencia de lo que muchos podrían pensar, Kevin no se queja del esfuerzo físico ni de las largas jornadas.

"No es cansado cuando te gusta lo que haces. A mí me encanta ver cómo algo que está en planos se convierte en algo real. Eso me llena", comparte con una sonrisa tímida pero orgullosa.

Kevin representa la nueva generación que llega con entusiasmo, respeto por el oficio y ganas de aprender. Con figuras como Nery y Alfredo como guías, su camino apenas comienza, pero ya se distingue por su dedicación.

Construyendo más que muros: forjando comunidad

Estos tres hombres tienen algo en común más allá del oficio: son de Castaños, y su trabajo ha dejado huella en muchos hogares de la región. Gracias a su esfuerzo, cientos de familias tienen hoy un techo seguro. Cada mezcla, cada columna, cada barda construida lleva el sello de su dedicación.

En este Día del Albañil, su historia nos recuerda que no todos los héroes usan capa. Algunos usan casco, botas y cuchara de albañil. Y mientras muchos pasan de largo sin mirar las obras en construcción, otros sabemos que ahí se está forjando no solo una estructura, sino el futuro de muchas personas.