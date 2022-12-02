Elegirá PRI consejeros

Durante este fin de semana el Partido Revolucionario Institucional llevará a cabo el proceso interno a través del cual elegirá a Consejeros Estatales, Municipales y renovará sus Comités Seccionales, como parte de la preparación del proceso electoral que se dará el próximo año en la entidad.

Este domingo se llevará a cabo la elección en la que los militantes elegirán quienes serán sus representantes dentro de las asambleas que se lleven a cabo a nivel municipal y estatal, para la toma de decisiones para el próximo proceso.

Cristina Amezcua González, dirigente del PRI Monclova informó que se tuvo una excelente participación de la militancia, en donde se demuestra el interés para ser parte de la toma de decisiones en el partido.

En total se elegirán 25 Consejeros Estatales, 124 Consejeros Municipales y 294 Presidentes de Comités Seccionales, por lo que se tendrá una votación de 9 de la mañana a 2 de la tarde en las mesas receptoras de votos que se instalarán en cada uno de los seccionales, en donde podrán participar alrededor de 55 mil militantes.

La presidenta del tricolor invitó a la militancia a participar dentro de esta fiesta, en la que se reforzará la unidad del partido, donde cada uno emitirá su voto y al final se elegirá a quienes tengan la mayor aceptación.

“La militancia está lista, veo que hay mucha gente participando y con un gran entusiasmo, vemos un priismo unido, un priismo trabajando en equipo, un priismo fuerte, recorrimos el territorio y se siente un gran ambiente, así que confiamos en tener una gran participación en este proceso”, indicó.