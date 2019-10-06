Elegirán abogados a nueva dirigencia

El colegio de abogados iniciará este lunes el proceso para renovación de la dirigencia, se realizará en el nuevo recinto una asamblea para que el actual Presidente rinda un informe de actividades y se ponga en marcha el proceso de elección.

Rene Chávez Martínez, Presidente del Colegio de Abogados dio a conocer ya se han manifestado 3 abogados con intenciones de buscar la dirigencia de este gremio, pero será hasta el lunes en la asamblea cuando se haga de manera oficial.

Dijo que habrá una asamblea extraordinaria para cambio de estatutos y otra ordinaria para rendir informe de actividades, estados financieros y solicitar si se aprueban o no.

Se nombrará la comisión que se encargará del procesos de elecciones que abre este lunes con el registro de los aspirantes que tendrán 30 días para hacer campaña, previo a la elección, todo esto se realizara en las nuevas instalaciones del Colegio de Abogados que recién se construyó.

Destacó que es muy importante conservar la fraternidad, en su caso los principios como dirigente fueron unificar, dignificar y edificar, lo que consideró se ha cumplido al100 por ciento y se espera que la nueva dirigencia siga en esa misma línea de trabajo.

Agregó que actualmente el Colegio de Abogados cuenta con 43 socios fundadores y 227 nuevos inscritos, además se pretende la apertura de convocatoria para el registro de nuevos socios.