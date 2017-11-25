Elegirán ahora la comisión revisora

Una vez que se concretó la entrega de devolución de las cuotas sindicales retenidas, el Comité Local de la Sección 147 preparará el proceso para elegir a los representantes que participarán en la revisión del Tabulador.

Será la próxima semana cuando se lleve la elección para elegir a los 4 comisionados para la revisión del tabulador y a los 6 integrantes del Comité de Huelga, que entrarán en funciones durante la primera semana de diciembre.

Héctor Soto García, secretario general de la Sección 147 informó que están por definir la fecha para el registro de los candidatos, pero esta deberá ser la próxima semana con el fin de cumplir con los tiempos que marca el estatuto.

De acuerdo a los estatutos la convocatoria se tiene que hacer con 72 horas de anticipación y no mayor a 8 días de que entren en funciones, por lo que será en los próximos días en los que se realice la elección.

Señaló que el proceso se realizará a través de voto secreto y a puerta de factoría, en donde se respetará la decisión de los trabajadores, y se integrará a los trabajadores que cuenten con la mayor puntuación.

“Los compañeros allá adentro van a ser los que van a mandar, cuando salgan los elegidos se realizará un acta que se mandará al nacional para que validen que las cosas se están haciendo bien”.

Los comisionados para la Revisión del Tabulador entrarán en funciones en los primeros días de diciembre, y en los 3 o 4 meses siguientes realizarán una revisión detenida, para ver qué es lo que propondrán con el aumento del tabulador.