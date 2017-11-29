Elegirán taxistas a sus clientes

En diciembre los taxistas enfrentan mayor riesgo de asalto, por lo que choferes tomarán medidas para evitar ser víctimas de la delincuencia, como elegir a quienes se les dará el servicio.

El dirigente de la Línea de Taxis Premier, Javier Hernández del Ángel mencionó que ya se registró un aumento en la demanda del servicio de taxi con las actividades que se tuvieron en las últimas semanas, pero se espera que a partir del 10 de diciembre y hasta los primeros días de enero repunte la actividad.

A partir de la próxima semana comenzará el pago de aguinaldo de las diferentes empresas, lo que elevará la actividad en el centro de la ciudad y centros comerciales.

El movimiento que se registrará también incrementa el riesgo para los choferes ante la gran cantidad de personas que anda en las calles.

Comentó que a pesar de que las autoridades municipales dicen que los índices de seguridad van a la baja, a diario se ven noticias de asaltos a comercios y casas habitación, por lo que no considera que exista seguridad en la ciudad.

Es por eso que se hacen recomendaciones a los choferes para evitar ponerse en riesgo, como es evitar subir a personas que se vean sospechosas, o que estén en estado de ebriedad, evitar acudir a lugares de riesgo, entre otros.

Asimismo mencionó que las unidades de esta línea cuenta con GPS, botón de pánico y un monitoreo las 24 horas, con lo que puedan saber en dónde se encuentran a cada momento y los pueden apoyar.