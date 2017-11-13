¡Eliminan a Sarilú!

A pesar de una excelente presentación, la cantante monclovense Sarilú Esquivel Aguilar fue eliminada la noche de ayer de LA VOZ MEXICO tras una difícil decisión que tomó su coach Laura Pausini.

Sarilú perdió en la etapa de La Batalla tras la interpretación de la canción Feeling Good que inclinó la balanza a favor de su contrincante Micol, marcando la salida de la monclovense.

Esquivel Aguilar tuvo una gran participación durante su segundo programa en donde dio una muestra de la potencia de su voz, tras interpretar esta canción con un toque de blues y soul, que se adecuó a su estilo musical.

Esto se reflejó en el dominio del escenario que le valió el respaldo de los coaches como Yuri y Carlos Vives, así como el reconocimiento de Pausini quien dijo que fue la mejor interpretación de la monclovense, pero a pesar de esto dejó ir a Sarilú finalizando así su participación en el programa.

Inmediatamente tras su eliminación se dieron muestras de apoyo en las redes sociales de la monclovense, en donde amigos, familiares y población en general, reconocieron el talento de la joven.

Sarilú de 18 años tuvo una gran participación durante esta temporada de La Voz México después de haber sido elegida para ser parte del equipo de la italiana Laura Pausini tras interpretar la canción de Amor Completo.