‘Ellos fueron por mi hijo a la casa’

“Justicia es lo único que puedo pedir por la muerte de mi hijo”, aseguró Aurora López, madre del ingeniero asesinado al sentarse en el banquillo de los testigos para declarar contra los presuntos responsables.

La primera en comparecer durante el proceso fue la madre del joven, una de las últimas personas en verlo con vida aquel 24 de agosto, especialmente ver que uno de los agresores abusó de la buena voluntad de su hijo para engañarlo.

Recordó que la tarde de aquel 24 de agosto aproximadamente a las 10 de la mañana un hombre de tez morena, estatura media, con barba y quien vestía un pantalón de mezclilla y camisa azul llegó a la tienda de abarrotes a comprar unos refrescos y cerrillos.

Cuando le entregaba las cosas, el sujeto le preguntó si era la casa de “Valdo” a lo que respondió que sí, pero que se encontraba dormido, debido a que llegaron más clientes no pudo preguntarle qué se le ofrecía, pero se percató que era esperado por otro hombre en la esquina de su casa.

La mujer vio que otro hombre de tez morena vestía una camisa color rosa o roja, pantalón beige y conducía un vehículo en color negro, los cuales se retiraron del lugar sin decir qué se les ofrecía.

Alrededor de las 12 del mediodía, su hijo comenzó a lavar el carro en el patio de su casa hasta donde llegaron los hombres que temprano habían ido a buscarlo, estuvieron platicando con él un rato y momentos después uno de ellos se quedó esperándolo afuera.

Osvaldo entró a su casa le pidió a su mamá que le preparara el lonche porque se iba a ir a trabajar más temprano, pues iba a ir por Karen antes de irse a trabajar pues tenían que hacer algunos mandados, además que le iba a dar raid a “Iracheta”, que es vecino de su novia.

Alrededor de la una de la tarde, su hijo acompañado de aquel hombre misterioso salió de su casa, sin imaginar que en el vehículo que había comprado con tanto esfuerzo llevaba a alguien que cegado por la envidia era capaz de cualquier cosa.

Solo una hora después, doña Aurora recibió una llamada de la novia de su hijo, quien le preguntaba qué había pasado pues no había llegado a su casa, además no le contestaba el teléfono.

“No me asustes Karen” fue la reacción de la madre de familia, quien de inmediato se trasladó a la empresa donde trabaja su único hijo para preguntar si había llegado a trabajar, pero no fue así.

Es por ello que interpuso la denuncia en la Agencia del Ministerio Público de Desaparecidos para que se realizaran las averiguaciones que permitieran localizarlo.

Solo unos días después, doña Aurora recibió la noticia que el cuerpo de su hijo había sido encontrado en una brecha de Ramos Arizpe muerto, por lo que colaboró con las autoridades para encontrar a los responsables.

En su búsqueda de justicia, la mujer acudió al banco a solicitar un registro de las tarjetas de crédito de su hijo, percatándose que unas horas después de su desaparición se hicieron varios movimientos en una gasolinera y una tienda de conveniencia de Saltillo.

Esta información la aportó a la Agencia del Ministerio Público para coadyuvar en las investigaciones, por lo que se solicitó los videos de las cámaras de vigilancia identificando a las personas que habían estado temprano en su casa.