Embargan a morosos de Derechos Vehiculares

Monclova, Coah.- Ejecución Fiscal de la Administración General del Estado está requiriendo a 2 mil 500 automovilistas incumplidos de convenios a plazos de Derechos Vehiculares, informó Pablo González González, Recaudador Fis cal.

Por medio de congelamiento de cuentas o embargo de bienes, tratan de recuperar lo que deben los propietarios de los vehículos que hicieron convenios desde el 2020, pero, aclaró, es un procedimiento legal directamente del departamento de Ejecución Fiscal.

González declaró que algunos dejaron de pagar cuando se entregaron las placas, que era al cumplir el 50 por ciento del adeudo, otros tal vez por falta de recursos.

"Conmigo no han venido, pero me imagino, pues el año pasado no estuvo para menos, no hubo dinero, no hubo circulante, la placa es indispensable, pero creo que hay otras prioridades", destacó.

Recomendó a los deudores acercarse a tratar de solucionar su situación aunque el acumulado sea mucho, pues lo importante es que la gente se regularice y la Recaudación estatal no se vea afectada.

Advirtió a las personas que automáticamente al incumplir con el convenio, se reactiva la deuda original y sigue acumulando intereses, así que al momento de realizar algún trámite de la unidad, aparecerá en el sistema.

Indicó que la Administración Fiscal cuenta con programas vigentes de apoyo al contribuyente como "Acércate" que ofrece descuento para que regularicen adeudos y "Tráelo a Casa" que es el registro de los autos de otros estados en Coahuila con sólo pagar el 2021 y obtendrán un bono de 800 pesos aplicable en los derechos de Control Vehicular del 2022 a pagar a más tardar el 31 de marzo.

Otro programa es "Ponlo a tu Nombre" con el 50 por ciento de descuento en el laminado y 100 por ciento de descuento en el cambio de propietario.