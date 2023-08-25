Emigra mano de obra a Monterrey

Poco más de 50 trabajadores se han ido a Monterrey, Nuevo León para trabajar en el proyecto de la presa El Cuchillo, el esperando pasar los exámenes a pesar de mucho no contar con certificaciones.

Eugenio Williamson presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), indicó que el problema son todos y la solución son todos, por lo que todos deberían poner un granito de arena para ayudar a los que menos tienen en estos momentos.

“Estamos haciendo todo lo posible para que se vaya la mayor cantidad de personas de la región centro para que con estos buenos sueldos ellos puedan subsistir un tiempo más, al estar bien pagados podrían subsistir por dos meses más. Pero las demás cámaras también deberían ser un poco condescendientes y darles trabajo”.

La bolsa de trabajo es para 300 trabajadores que son necesarios en Monterrey para ser contratados por 3 empresas, mencionando que ha recibido llamadas de trabajadores que se fueron a Zacatecas y otras ciudades, pero quieren la oportunidad laboral y regresarán.

Siguen haciendo falta 30 soldadores, 30 tuberos, 30 paileros y 15 ayudantes, con sueldos que van de los 2 mil 500 para los ayudantes, 8 mil para los paileros y 10 mil pesos semanales a los soldadores con certificación Smaw, además de mil 300 más para los viáticos, y 150 por hora extra.

“Pueden seguir acercándose a las oficinas para ver sus habilidades y aunque no tengan certificaciones pueden ser trasladados a Monterrey, donde dependerá de ellos el pasar las pruebas, lo importante es intentarlo”.