Emigran las constructoras

“La mayor parte de las constructoras seguirán trabajando fuera de la región centro”, señaló la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), ante las nulas obras que hay en la localidad y el mal cierre del año 2022 que están teniendo.

Eugenio Williamson Yribarren presidente de la CMIC, mencionó que todo el año estuvieron solicitando a las autoridades la llegada de nuevas empresas, sin embargo, no hubo respuesta y esto provocó que muchos empresarios tuvieran dificultades para poder cerrar el año pagando las prestaciones a sus trabajadores.

“Pudimos salir adelante a pesar de eso, pero tenemos buenas expectativas en que esto vaya a mejorar para el próximo año ya que en los últimos dos, no hubo obra estatal ni federal, esperemos a ver cómo viene el presupuesto del 2023”.

Externó que el gobierno del estado no traerá obras en la región centro o muy poca, pero confían en que el problema de Altos Hornos de México se pueda resolver, ya sea mediante un crédito para seguir operando o de otra forma.

“Tenemos la esperanza de que las cosas vayan a mejorar, estamos finalizando uno de los años más difíciles de la historia para los constructores de la región centro, estaremos empujando para tener trabajo que beneficie a la cámara como al resto de la población”.