Emiten voto monclovenses en Consulta Pública

Se llegó a la recta final y este domingo se llevó a cabo la Consulta Popular para enjuiciar a ex presidentes de México, decenas de ciudadanos salieron a emitir su opinión, hubo casillas donde se vio mucho movimiento y hubo otras en donde la gente no acudió a votar.

"¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?", es la pregunta que aparecía en la boleta.

Hubo casillas en las que toda la mañana hubo presencia de personas, sobre todo de adultos mayores que acudían con fervor a emitir su apoyo, la mayoría de ellos en favor de que se juzgue a los ex presidentes.

Llamó la atención la ausencia de los jóvenes en las diferentes casillas de la ciudad, pues alguno de ellos no han de recordar a algunos de los ex presidentes de México. No se presentaron inconsistencias más que algunas de las casillas abrieron después de la hora establecida pero fue porque nos e presentaron los ciudadanos que adquirieron el compromiso, por lo que se tuvo que dar una pequeña capacitación a ciudadanos que se animaron a participar en ese mismo momento.

¿Por qué se convocó esta consulta?

El propósito declarado de López Obrador es eminentemente político y consiste en legitimar una ofensiva contra "el neoliberalismo gobernante se tradujo en la pérdida de centenares de miles de vidas".

Entre el primero de diciembre de 1988 y el 30 de noviembre de 2018 México vivió un periodo caracterizado por la concentración desmesurada de la riqueza, quebrantos monumentales al erario, privatización de los bienes públicos, corrupción generalizada, procesos electorales viciados y prácticas gubernamentales que desembocaron en un crecimiento descontrolado de la violencia, la inseguridad pública, la violación masiva de derechos humanos, la impunidad como norma y el quebrantamiento del Estado de derecho en extensas zonas del territorio nacional.