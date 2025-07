Con un ataúd rosa y cartas de amor, despiden a Joselyn Perales

Monclova, Coahuila.— Dentro de un ataúd color rosa, rodeado de arreglos florales blancos y lilas, descansa el cuerpo de Joselyn Elizabeth Perales Franco. A un costado, sobre la madera suave y pulida, reposa una carta que sus compañeros del grupo 1.F de la Secundaria General No. 2 "Emiliano Zapata" escribieron con la tinta de su dolor y el cariño que siempre le tuvieron.

"Te voy a extrañar siempre, mi chinita", dice uno de los mensajes en el papel que se ha convertido en el homenaje más íntimo. Otros rezan con la ternura que solo un niño puede expresar ante la muerte: "Nos vemos pronto, Yoss", "Siempre te tendré en mi corazón", "Vuela alto y descansa en paz", "Te vamos a extrañar, hermosa", "Te amamos". Cada frase, escrita con caligrafías distintas, parece sostener el recuerdo de una niña que iluminaba el salón con su sonrisa.

Mientras familiares, amigos y docentes se reúnen en la funeraria CTM, su padre, Víctor Hugo Perales, recibe abrazos que no alcanzan a aliviar el vacío que deja su hija de apenas 13 años. Con voz temblorosa, cuenta que Joselyn era una niña sana, alegre, muy deportista y amorosa con todos. "Mi hija no estaba enferma de nada. Fue una complicación, algo que comió y le hizo daño. Hay que darle gracias a Dios que me permitió tenerla, que me dio la dicha de ser su padre", dijo mientras acariciaba uno de los arreglos que decoran el lugar.

Joselyn era hermana de tres jóvenes más: dos mujeres y un varón, quienes hoy acompañan con discreto silencio el último adiós. La carta sobre su féretro y las flores que perfuman la sala quedan como testigos de cuánto la amaron.