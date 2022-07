Empeñan bocina para surtir la lista

Está muy cerca el inicio del ciclo escolar y con esto la tensión entre padres de familia aumenta, lo mismo que las visitas a las casas de empeño para obtener recurso y poder adquirir las largas listas de útiles escolares, uniformes, zapatos, cuotas y de más gastos que implica que sus hijos regresen a clases.

En estos días el 90% de los empeños de la gente está relacionado precisamente a eso, a salir del apuro del regreso a las aulas y es que como típicos mexicanos se deja todo para la mera hora, pero también es cierto que la economía de las familias se encuentra fracturada desde hace tiempo. Por lo que aunque muchos quisieron prepararse con anticipación, no fue posible.

De acuerdo a una de las empleadas de una casa de empeño, los principales empeños están asociados con joyería de oro, este metal que resulta ser un refugio de activo económico que con el paso del tiempo no pierde su valor ni se deteriora.

Después de las joyas, la gente acude a empeñar otros artículos como lo son electrónicos, como pantallas, computadoras, celulares, cámaras fotográficas, además de electrodomésticos como refrigeradores, estufas, microondas, pero también herramientas mecánicas entre otros.

Tan solo en Monclova existe una gran cantidad de casas de empeño que ofrecen distintos prestamos de dinero dejando como garantía sus artículos, en la zona centro de Monclova existen por lo menos 8 casas de empeños pero hay otros sectores donde la gente incluso hace largas filas para poder ingresar.

Cuando el propietario del artículo no cumple con el pago o no refrenda su préstamo, el artículo empeñado se pone a la venta y esto está estipulado en el contrato que inicialmente se firma por ambas partes, para esta actividad las casas de empeño deben cumplir con cierta normativa para poder operar y no aprovecharse de la necesidad de la gente.