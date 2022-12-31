Emplaza Minero a huelga a AHMSA

El Sindicato Minero emplaza a huelga a Altos Hornos de México para la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo de la Sección 147, con el fin de continuar retasando el laudo de las autoridades.

El sindicato encabezado por el Senador de Morena Napoleón Gómez Urrutia, presentó ante el Tribunal Laboral Federal el oficio para emplazar a huelga a la empresa acerera, para realizar la revisión del CCT, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia y Junta Federal reconocen al Sindicato Democrático como el titular.

Durante los últimos años, Altos Hornos de México ha llevado a cabo las revisiones de contrato y tabulador con los representantes del Sindicato Nacional Democrático, con quienes se establecen los acuerdos para beneficio de los trabajadores.

En el documento presentado el pasado 27 de diciembre, se establece que el próximo 28 de febrero del 2023 se deberá sostener la audiencia de conciliación para establecer las modificaciones que se realizarán en el Contrato Colectivo que rige a los trabajadores de la Sección 147 y deberán concluir las negociaciones el 5 de marzo, esto sin contar con una comisión integrada por trabajadores.

Al respecto, el Secretario General del Sindicato Nacional Democrático, señaló que es una estrategia que implementan todos los años, que emplazan a huelga a las empresas incluso por secciones desaparecidas, engañando a los trabajadores, y únicamente para ganar tiempo ante el proceso.

Señaló que se ha emplazado a huelga a MICARE que cerró ante la cancelación de los contratos de CFE, así mismo emplazo a la Sección 303 y Sección 27, las cuales ya no existen.

“Ellos siempre lo han hecho, y lo siguen haciendo, pero no pasa nada porque todavía está el litigio en suspensión por el amparo que metieron, pero únicamente es para ganar tiempo”.

Recordó que el caso se encuentra en el Decimo Quinto Tribunal Colegiado debido al amparo que presentó el Minero, luego de la resolución que emitió la Junta Federal.