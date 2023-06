Emprende negocio esposa de trabajador de AHMSA

La crisis de Altos Hornos de México (AHMSA) le dio el valor y ánimos a Giovanna Rubí Sanmiguel Gutiérrez de emprender en el maquillaje y peinado, decidió no quedarse con los brazos cruzados esperando que todo mejore.

La madre de familia siempre había tenido un gusto por el maquillaje y peinado, empezó a maquillarse sola y eso le gustó a sus familiares cercanos o amigas que les pedían el favor para sus eventos, pero no se sentía lista para hacerlo de forma profesional cuando ellas le recomendaban poner su negocio.

"No me quería animar porque no me sentía lista, yo maquillaba y peinaba a las personas de forma gratuita, pero se viene esta situación de AHMSA y mi esposo empezó a buscar otro trabajo por nuestros dos hijos de 6 años y 1 año 7 meses de edad".

1 / 4 Desde hace años se dedicaba a maquillar y peinar a sus familiares y amigos. 2 / 4 Hace menos de un mes que se dedica de forma profesional a maquillar y peinar. 3 / 4 Ha tenido buena respuesta de la población para comprar sus servicios y talento. 4 / 4 Buscó mejorar y tomó un curso de alaciado para ofrecerlo a sus clientas. ❮❯

Su esposo quien es trabajador de confianza de la empresa acerera pudo conseguir un trabajo que llevara alimento a su hogar, pues les deben meses de salario y vales de despensa, además no hay una fecha de cuándo puedan recibir su pago, fue él quien la animó y compró productos de maquillaje para empezar a emprender.

"Me empezó a ayudar con la compra de maquillaje de marca y dije, vamos a intentarlo a ver qué pasa", dijo Giovanna de 29 años de edad, quien se preparó recopilando fotos de trabajos que había realizado a su suegra, a su concuña y más personas, para promocionarse mediante la red social de Facebook con el nombre Rubí Sanmiguel Makeup.

A partir del 13 de mayo, las personas tuvieron buena respuesta ya que empezaron a compartir sus fotos y a comentar las publicaciones para que tuviera mayor alcance, y fue cuando la contactaron para adquirir sus servicios a costos accesibles.

"Me empezaron a pedir citas a domicilio pero me es imposible y complicado por mis hijos, hago el trabajo en casa y mi esposo me ayuda cuidando a los niños, agradezco a toda la gente que me ha preguntado y respondido de forma muy favorable".

Las clientas la buscan para los eventos de los fines de semana desde temprana hora y es por eso que tomó un curso de alaciado para tener un mejor servicio y tener dinero extra entre semana.

"Si no hubiera pasado esto, a pesar de la situación tan crítica que hay, jamás me hubiera animado a esto por el temor, eso y gracias al apoyo que mi esposo me sigue dando, ya no lo pensé dos veces porque el problema de AHMSA se pone cada vez peor".

Giovanna exhortó a las personas que se encuentran en la misma situación a aprovechar las habilidades o gustos que tengan en cualquier ámbito, sacar todo el provecho posible y salir adelante a pesar de la crisis que se vive.