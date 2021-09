Emprenden haitianas negocios

Buscando subsistir y sacar algún recurso para su día a día, algunas mujeres procedentes de Haití comenzaron emprender con un negocio de "trenzas" por $300 pesos con la finalidad de hacer lago provechoso y a la vez que les reditúe económicamente; esta iniciativa es apoyada por la encargad de la fundación Soplando Vidas y ha tenido gran aceptación.

Alma Pérez, dirigente de la Fundación Soplando Vidas, dijo que en un principio vio una publicación por redes sociales donde algunas mujeres haitianas estaban ofreciendo el hacer trenzas a las mujeres o personas con cabello, largo, y decidió apoyarlas; por lo que llegaron hasta este centro comunitario.

"En un principio andaban muy animadas y después solamente me dijeron que si querían trabajar pero que no se hiciera mucho alarde, puesto que se sienten acosados, solamente buscan sacar algo para subsistir y lo que veo de diferente en ellos a comparación de otros centroamericanos es que no andan pidiendo, sino que buscan trabajar", mencionó Alma Pérez.

Destacó que dentro de su fundación se les apoya con difusión en relación a su actividad de emprendimiento, así como con comida y algunas otras medidas que requieren los migrantes, todo esto en las instalaciones ubicadas en calle Teotihuacan, del fraccionamiento Azteca.

Así mismo explicó que han tenido mucha aceptación y poco a poco les han ido hablando para programar su servicio a algunas monclovenses y algunas otras personas que desean que les hagan trenzas, habilidad que dominan estas personas caribeñas.

"Son muy hábiles y tienen bien dominada a técnica, invitamos a quienes deseen hacerse este tipo de peinados a que envíen mensaje a la página de Facebook de Soplando Vidas y también al número 866 107 6677", culminó.