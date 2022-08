Empresarios locales buscan obras en Nuevo León

Ante la falta de obras en el estado y especialmente en la región centro a las que puedan acceder empresarios locales, se consiguió el contacto de funcionarios que están en el área de Movilidad, así como en el área de agua potable y drenaje de Nuevo León, para poder acceder a contratos.

Así lo dio a conocer el dirigente de la CMIC Monclova, Eugenio Williamson Yribarren tras destacar que tuvieron el apoyo de un empresario monclovense exitoso que radica en Nuevo León y está dispuesto a apoyar a sus compañeros de la región.

Sostuvo que no hay obras por licitar en Compranet, una página que estuvo fuera de servicio entre 15 a 21 días y aunque ya está rehabilitada, no hay oportunidad de concursar, indicó el dirigente empresarial.

Dijo que no se han dado a conocer los detalles de las licitaciones que se puedan tener en el tema de libramientos del estado, “todo está muy tranquilo no han salido publicaciones importantes nuevas en el área de infraestructura donde podamos participar”.

Explicó que hay muchos recursos en Nuevo León por invertir, donde podrían constructoras monclovenses obtener algunos contratos.

En el área de Movilidad se tiene un presupuesto de alrededor de 152 mil millones de pesos y en agua y drenaje la inversión es de 8 mil millones de pesos.

“Lamentablemente en la región centro de Coahuila no tenemos mucha oportunidad, los municipios traen obras, pero no alcanzan para todos, y Altos Hornos sigue en una situación muy crítica y no pinta buen panorama al menos a corto plazo”, explicó.

Dijo que esperan que el Gobierno del Estado saque las obras del Impuesto Sobre Nómina para revisar entre los agremiados a la CMIC quiénes tienen posibilidades de concursar.