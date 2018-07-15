Empujan al suicidio apego y presión social

El apego y la presión social son los principales generadores de angustia, tristeza y depresión que al no tratarse puede terminar en suicidio, así lo dijo Roberto Castillo, psicólogo y terapeuta.

El experto en la materia mencionó que el cerebro del ser humano tiene en el óvulo temporal el núcleo accumbens, explicó la manera en que este funciona: “Es como cuando tienes un novio en el pasado, cuando terminaron sentías que te morirías, tiempo después te arrepientes y hasta dices no es posible que yo haya andado con eso”.

Mencionó que esa misma sensación se genera en repetidas ocasiones cuando tienes una relación y termina, eso es el apego, dijo que la sociedad va generando la presión, para cierta edad tienes que estar casado y tener hijos, de lo contrario es una persona no realizada.

“Eso es la presión social, orillamos a las personas a sentirse mal por no tener lo que se supone que ya debería tener”, comentó.

Mencionó que lo mismo pasa en cuestiones amorosas que es de las principales causas de suicidios.

“Si mandas mensajes a cinco personas, mamá, amiga, hermana y no te contestan no pasa nada, pero si le mandas a la persona que quieres y te deja en visto ¿cómo nos ponemos? Eso es el accumbens”, señaló Roberto Castillo.

Dijo que todo esto es una situación que viene desde el cerebro, no del corazón, no del alma como todos dicen.

El apego y la presión social se presentan más en casos de adultos, en niños la principal causa de suicidio es falta de atención o no aguantan los regaños de los padres, porque están acostumbrados a que todos les dan y cuando esto no sucede toman decisiones equivocadas.

El Psicólogo menciona que parece mentira pero también tiene mucho que ver que los alimentos en la actualidad tienen muchas hormonas que generan sensibilidad, se desarrollan más los sentimientos.

¿CóMO SE SENTÍA UNA

PERSONA QUE SE SUiCIDó?

Cuando ya no está esa persona a la que amas o por la que tienes tanto apego, entran en un estado de negación, no se la cree y de repente llega el golpe, empieza la depresión, la culpa del ¿Por qué no hice? ¿Por qué no luché? Y si continúa en un estado de tristeza sin tratarse o sin siquiera intentar estar bien ocurre el suicidio.