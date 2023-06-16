En alerta protección civil por altas temperaturas

Ante las altas temperaturas que azotan la ciudad, el departamento de Protección Civil, ha tomado acciones diarias para asegurar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, siguiendo las indicaciones del alcalde Dr. Mario Dávila.

Yessica Barco, directora del departamento de Protección Civil, informó que diariamente se realizan recorridos con la finalidad de monitorear a las personas en situación de calle, que son aproximadamente ocho individuos, para asegurarse de que se encuentren en buen estado físico, además de proporcionándoles agua y electrolitos para que puedan mantenerse hidratados.

1 / 2 Además de checar que se encuentren bien de salud, se les proporciona agua y electrolitos, para mantenerlos hidratados. 2 / 2 Se dio a conocer que fue colocado un punto de Hidratación en la central de bomberos, para que los ciudadanos que circulen por el lugar, puedan hidratarse sin costo, además de resguardarse bajo la sombra. ❮❯

Por otra parte, la funcionaria dio a conocer que se instaló un punto de hidratación gratuita en el cuartel de bomberos, para que todas las personas que transiten por el lugar y necesiten hidratarse, lo hagan de manera gratuita, además de resguardarse a la sombra por algunos momentos.

La preocupación por la ciudadanía y la implementación de estas medidas reflejan el compromiso de las autoridades municipales, encabezadas por el alcalde Dr. Mario Dávila Delgado, por garantizar la seguridad y el bienestar de todos los habitantes de Monclova, que están tratando de soportar las temperaturas que a menudo superan los 40 grados.