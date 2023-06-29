En conferencia, analizarán la música y la evangelización indígena en la región chichimeca

Monclova, 28 de junio de 2023.- La evangelización de los indígenas en el Noreste del país, es uno de los procesos sociales más prolongados y menos estudiados en la historia mexicana, señaló el musicólogo Érick Alba, quien abordará este tema en una conferencia pública y en la que se añadirá a la música como detonante de la conversión religiosa de los grupos chichimecas en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Texas, el próximo 5 de julio en el Museo Coahuila y Texas.

En entrevista, Érick Alba destacó la reticencia de los grupos indígenas seminómadas del Noreste de México ante la presencia española a partir de la década de 1530, pues a diferencia de las culturas prehispánicas de Mesoamérica, “las de Aridoamérica no tenían un apego a un territorio en específico, ni a dioses ni a rituales, lo que hacía difícil para los españoles la conquista espiritual”.

El especialista en Música Virreinal Americana señaló también que la música fue un factor de penetración de la cultura y religión ibérica en las recién conquistadas tierras del Nuevo Mundo, aunque a diferencia del centro de México hacia el sur, “el Norte fue una gran frontera impenetrable debido a la fiereza de los grupos indígenas, y eso provocó una guerra demasiado prolongada, alrededor de 50 años, en la que el territorio conocido como la Gran Chichimeca no se doblegó y recurrió incluso a lo que ahora conocemos como una Guerra de Guerrillas”.

En cuanto al papel de la música en todo ese proceso de conversión cultural, religiosa y productiva, el especialista subrayó también las diferencias con la conquista española en el resto del territorio mexicano, en comparación con la del norte de lo que ahora es México:

“La música característica de un grupo surge de su actividad productiva, de las herramientas que tienen a su alcance durante ese proceso, aunque en el caso de grupos seminómadas, esas herramientas son las que pueden llevar consigo durante la migración, por lo que se descarta el uso de instrumentos musicales complejos. Si a eso sumamos las características de la geografía de su entorno, que es la principal fuente del sistema rítmico indígena, tenemos un discurso musical muy rudimentario pero suficiente para provocar la cohesión social entre el grupo, algo que estaba fuera de los alcances evangelistas de los primeros frailes franciscanos que llegaron a esta región”, aseguró Érick Alba.

La conferencia llamada “Música y Evangelización Indígena en el Noreste de México” es iniciativa de la Sociedad Monclovense de Historia, a través del Ayuntamiento de la ciudad, y se ofrecerá el próximo 5 de julio a las 19:00 horas, en el Museo Coahuila y Texas de la ciudad de Monclova, con entrada gratuita.