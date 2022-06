En contra COPARMEX de consejeros impuestos

Mario Coria Rohell, presidente de Coparmex, señaló que no es justo que haya puesto consejeros de dependencias del Gobierno del Estado en Simas, pues no asisten ni asistirán, no les interesa y es lo que molesta a la iniciativa privada dijo que el desabasto de agua en las colonias afecta el desempeño de los trabajadores en las empresas.

"Ahorita no hay impacto brutal pero donde afecta es en el desempeño del día a día de los empleados en las empresas, por el desabasto de agua en las colonias", comentó.

Si no llega el agua, a veces la pipa llega a las colonias pero la gente andan trabajando eso afecta el desempeño del trabajador, entre los socios no hay desabasto de líquido, todas las empresas tienen depósito de agua y en determinado caso acuden al sistema de pipas.