En contra IP de aumento al salario mínimo

La Coparmex Monclova señala que el incremento del salario mínimo solo se debe de aplicar para las empresas que pagan dicha cantidad a los trabajadores y no de forma general.

El Gobierno de México anunció un incremento de 20 por ciento del salario mínimo para todos los trabajadores en el territorio mexicano para 2023, hasta los 207 pesos.

Mario Coria Rohell presidente del organismo mencionó que el incremento se traducirá en una inflación y desaceleración pues al final del día, si una empresa tiene planes de crecimiento y expansión, de abrir otras sucursales o plantas, se reducirá el monto de inversión.

“Será tanta la carga debido al aumento que ya no se tendría un monto de inversión y también se tendría que reducir al personal, en el mismo año nos dieron dos golpes, con el plan que tienen del incremento de vacaciones a 12 días”.

Señaló que el gobierno federal no está siendo conscientes de la afectación que están causando a las empresas chicas, medianas y grandes, pues apenas se está saliendo de la pandemia del Covid-19 y de un año difícil, donde incluso muchos negocios cerraron, para terminar el 2022 con más cargas económicas.

“Vuelvo al punto, yo no creo que abonen mucho a lo económico, pero vamos a ver como trabajaremos y la forma de cerrar este año”

Actualmente hay dos tipos de salarios en México con los que se remunera al trabajador, uno es el salario mínimo general que percibe la mayoría de la población, mientras que el otro se aplica específicamente en la Zona Libre de la Frontera Norte del país, y el cual es más alto que el general para evitar que aquellos trabajadores que laboren en la Frontera emigren hacia los Estados Unidos en busca de mejores sueldos.