En el centro de la ciudad

Monclova; Coah.-Un gran congestionamiento vehicular en primer cuadro de la ciudad se presentó la mañana de este jueves por trabajos de cableado eléctrico subterráneo, los automovilistas no respetaron las luces del semáforo y provocaron un caos.



Fue sobre la calle Hidalgo frente a la plaza principal de Monclova, donde autoridades acordonaron esta avenida y aun cuando las luces del semáforo estaban en funcionamiento, los mismos choferes se adelantaban a cruzar ocasionando un cúmulo de vehículos varados.

Los mismos peatones se inconformaron y señalaban que no existía cultura vial pues no los dejaban cruzar, existía el riesgo de ser atropellados ya que automovilistas deseaban ganar el paso a otro vehículo.

Eran las 11 de la mañana y el flujo de autos era muy lento, aun cuando se esperaba abrir la vialidad a las 13 horas, dicha acción no se realizó.

Cabe mencionar que el Comité del Centro Histórico desarrolló importantes reuniones para la planeación de la obra en la calle Hidalgo, una de ellas con el Superintendente de la CFE para lo del cableado subterráneo y otra más con dirigentes del Comercio organizado para verificar las acciones de su participación y en el que destacó que se debe comenzar primero por “enterrar” el cableado tanto de la energía eléctrica, de teléfono y de cable para televisión.