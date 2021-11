En el centro poca movilidad en el Buen Fin

A pesar del puente de actividades que se tuvo durante este fin de semana y el Buen Fin, ha sido poca la movilidad y la afluencia de ciudadanos en tiendas y centros comerciales, así lo indicó la Coordinadora de la Policía Covid, quien mencionó que se mantiene la revisión en los establecimientos.

Yesica Barco, mencionó que a pesar de las condiciones de este fin de semana, en donde se esperaba un aumento de la afluencia en el primer cuadro de la ciudad o centros comerciales, fue poca la actividad.

Señaló que hasta el día de ayer no se tuvo ningún reporte por aglomeraciones en las tiendas, a pesar de la actividad del Buen Fin, en la que se inscribieron más de 600 comerciantes de la localidad.

"Se incrementó la movilidad, pero no o lo suficiente o no como lo esperábamos, no sé si derivado del puente o mucha gente aprovechó y se está yendo para Estados Unidos, pero si ha habido poco de movimiento".

Indicó que continuarán con los operativos de vigilancia en los comercios, el cual se lleva de manera permanente, pero durante las próximas semanas se reforzarán por las compras de fin de año.

Sin embargo, recordó que en este punto, la responsabilidad no es sólo de los comercios o de las autoridades, sino también de la población, de continuar con las medidas preventivas para prevenir un aumento en los casos de Covid.

Recordó que en Monclova y en Coahuila estamos en semáforo verde, con pocas personas hospitalizadas, por lo que hay que continuar con las medidas en esta temporada y seguir con el número de casos a la baja.