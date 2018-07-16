En el olvido la Estación Fierro

Estación Fierro es un sector en Monclova completamente en abandono, para allá no llegan los servicios básicos, hace falta pavimentación, drenaje y mucha seguridad porque hay constantes robos.

Este sector se encuentra cerca de la colonia Ramos Arizpe, los colonos están cansados de que nunca lleguen obras y beneficios, pues el progreso parece que nunca va a llegar, tanto que muchos de sus habitantes se han ido de ahí a otras partes de la ciudad.

Miguel Sepúlveda Ramírez tiene más de 20 años viviendo ahí, por mucho tiempo mantuvo la esperanza de ver su colonia pavimentada, pero ya las perdió, por ahí han pasado decenas de políticos pidiendo el voto y cuando llegan al poder jamás regresan.

"Aquí vienen y hacen maldades, me roban, me han robado cosas, muchas cosas, no puede uno denunciarlos porque luego lo agarran a uno, aunque vienen los policías ellos con dinero se callan, estoy cansado de esto”

Don miguel Sepúlveda Rámirez.

No tienen drenaje, por lo que tienen letrinas de donde emanan fétidos olores y que incluso han generado problemas de salud entre los colonos.

Hace falta limpieza, pues hay predios en abandonos llenos de maleza y basura, además de animales ponzoñosos que ponen en riesgo la vida de los habitantes.

Al tocar el tema de seguridad, don Miguel Sepúlveda se mostró consternado y empezó a llorar, luego dijo que está cansado de los robos, en repetidas ocasiones le han robado y aunque ha buscado la manera de no resultar perjudicado los ladrones se las ingenian.

“Aquí vienen y hacen maldades, me roban, me han robado cosas, muchas cosas, no puede uno denunciarlos porque luego lo agarran a uno, aunque vienen los policías ellos con dinero se callan, estoy cansado de esto”, señaló don Miguel quien vive solo.

Señaló que esos mismos ladrones han atacado a los trenes que pasan por ahí, les quitan aluminio que tienen sobre las ruedas y esto puede generar un descarrilamiento.

Ahí mismo se encuentra un antiguo edificio, en donde ingresan rateros con artículos robados, ahí se drogan, ahí se esconden y nadie hace nada al respecto, este inmueble se encuentra en abandono y en muy mal estado, es un foco de infección para los habitantes del lugar.

Además de esto existe el peligro sobre todo para los niños que salen a jugar a las calles y que cuando escuchan al tren se acercan a verlo, podría presentarse un accidente si sus madres se distraen.

Hizo un exhorto a las autoridades municipales para que volteen a ver esta colonia, lleven los servicios necesarios o mínimo la seguridad que tanto se necesita.