En el PRI nadie se reja: Cristina

El Partido Revolucionario Institucional lleva una fuerza imparable para la elección del 2023, en la que se demostrarán de que están hechos los priistas, así lo señaló la Presidenta del PRI Monclova quien dijo que en el partido “nadie se raja, ni se relaja”.

El día de ayer se llevó a cabo el Consejo Político Municipal en la que se tomó protesta a los recién electos Consejeros Políticos, así como a la Comisión de Procesos Internos y Comisión Política Permanente.

En tota se tomó protesta a los 284 Consejeros Políticos Municipales, que fueron electos en el proceso interno que se llevó a cabo el pasado 4 de diciembre, en el que participaron más de 25 mil militantes y simpatizantes del partido.

Se tomó protesta al cargo de los integrantes de la Comisión Municipal de Procesos Internos que preside, Gilberto Muela e instaló la Comisión Política Permanente, que preside Alfredo Oyervides Valdés, quien tomó protesta al cargo.

Durante este evento se demostró la unidad y la fortaleza del PRI con la presencia de cada uno de los sectores, que refrendaron su apoyo al partido para el próximo proceso electoral que se desarrollará en el estado.

“Este es resultado del trabajo, del compromiso, de la disciplina y de la lealtad de esta gran familia, los priístas estamos listos para dar la batalla, para defender a Coahuila y garantizar la continuidad de la paz, seguridad, estabilidad económica y el desarrollo social de nuestro estado”.

En su mensaje, Amezcua González, reconoció el gran trabajo que desarrolla en Coahuila, el primer priísta del estado, Miguel Ángel Riquelme Solis y destacó que la fuerza del PRI está en las mujeres y hombres valientes, echados para delante, y conminó a seguir adelante con un priismo unido.

“Vamos a llevar una fuerza imparable en la elección del 2023, agradezco la entrega de cada uno de ustedes en el trabajo diario, aquí nadie se raja, ni se relaja, es el momento y la hora de demostrar de que estamos hechos los priistas, con carácter, vamos juntos a sumar” así lo manifestó, la líder del PRI al asegurar que en el próximo proceso, el PRI Coahuila, llevará “carro completo” y ganar la gobernatura y 16 de 16 diputaciones en el 2023.