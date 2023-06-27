En la Coquizadora 1

Trabajadores sindicalizados “corren” a personal de compañías que realizan labores de mantenimiento en la planta coquizadora 1, en donde no permitirán que ingresen hasta que no se cubran los pagos pendientes.

El día de ayer obreros que mantienen el bloqueo en la planta coquizadora “echaron” al personal de la empresa Cosisa que acudió a realiza labores de mantenimiento, pero no se permitió el ingreso.

Los obreros mencionaron que no permitirán que se asignen trabajos que ellos pueden hacer y que se les pague a otras personas, mientras que a ellos no se les ve reflejado el pago de sus nóminas.

Recordar que los trabajadores mantienen el bloqueo desde el pasado lunes exigiendo que se les paguen las semanas pendientes, en donde la empresa señala que no cuenta con dinero, por lo que consideran incongruente que se asignen labores a personal de compañías y se les esté pagando.