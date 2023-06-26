MONCLOVA., COAHUILA.-La estudiante Melisa Flores fue dada de baja de la Facultad de Contaduría y Administración debido a los resultados de la investigación de los hechos suscitados el pasado 16 de mayo cuando ella y su madre golpearon a la joven Jennifer de la Cruz en el estacionamiento de la facultad.

Fue por medio de un video grabado y subido a redes sociales por estudiantes de la facultad que se hizo público este hecho de violencia en el que dos alumnas y una madre de familia se vieron involucradas, por lo que la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios realizó la investigación, dando de baja a Melisa por esta situación.

Fue el padre de Jennifer, José de la Cruz quien informó que fue el coordinador de la Universidad Autónoma de Coahuila Luis Carlos Talamantes Arredondo quien le informó que luego de la investigación realizada, se emitió el resolutivo, dando de baja a la joven quien junto con su madre generó lesiones a la estudiante, esto presuntamente por no cederles el paso en el estacionamiento.

“Siento mucho lo que sucedió, porque la muchacha ya estaba en sexto semestre, pero la resolución es buena porque no se pueden aceptar hechos de este tipo en la universidad, ahora solo esperamos al resolución del Ministerio Público pues la demanda sigue interpuesta, aun cuando nos aconsejaron que la retiráramos por la supuestas lesiones que presentó la madre de Melissa luego del altercado”.

José de la Cruz dijo que como padre está tranquilo por la decisión de la universidad pero espera que la familia de Melisa no tome represalias contra su hija, pues en su caso, piensa seguir con la este caso hasta las últimas consecuencias, pues considera reprobables los hechos de violencia que se suscitaron en el estacionamiento de la universidad en donde la víctima fue su hija.