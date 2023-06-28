En la Zona Centro

Alrededor de cinco negocios de la Zona Centro de Monclova han registrado robos en los compresores y bombas de los aparatos de aire, una zapatería sufrió dos robos en menos de un mes y la Canaco exige eficiencia y rondines por parte de las autoridades.

La ola de calor también ha dejado estragos en el incremento de robos a los negocios del primer cuadro de la ciudad, pues es difícil encontrar piezas de los aparatos de aire ya que muchas personas están llevando sus aparatos a mantenimiento.

Arturo Valdez Pérez presidente de la Cámara Nacional del Comercio, externo que la zapatería B Hermanos sufrió de este tipo de robos hace 20 días y el pasado fin de semana, los ladrones volvieron a ingresar al establecimiento para llevarse otros compresores y motores.

"Estamos sufriendo robos en diversos establecimientos de la Zona Centro que son socios y no socios de la cámara, lo que demuestra la falta de rondines por parte de Seguridad Pública, por eso pedimos que se refuercen las medidas".

Señaló que la zapatería que es socio de la Canaco interpuso la denuncia por robo ante el Ministerio Público y se tendrá comunicación con el delegado regional de la Fiscalía General del Estado, Rodrigo Chaires Zamora para ver qué avance se lleva de la investigación.

El empresario mencionó que también sufrieron robos en los negocios que se encuentran frente a la Plaza Principal donde más personas pudieron haber presenciado el delito, es decir que los amantes del ajeno hacen de las suyas a cualquier hora del día para obtener ganancias.