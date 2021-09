En menos de 24 hrs; Mueren 3 médicos

Por: Gerardo Martínez/La Voz- En menos de 24 horas fallecieron tres médicos reconocidos de la localidad, sólo uno de ellos a consecuencia del Covid-19, por lo que la comunidad médica se encuentra de luto ante esta situación.

El día de ayer se dio a conocer el fallecimiento del médico cirujano Guillermo Enrique Guerra a la edad de 102 años, por complicaciones relacionadas con su edad, y unas horas después se daba a conocer el fallecimiento de dos médicos más.

El primero de ellos fue el médico anestesiólogo, Ricardo Pérez Fernández, de 57 años de edad, y quien estaba jubilado de la Clínica 7 del IMSS, sin embargo, continuaba ejerciendo en la Clínica del ISSSTE en Monclova, y se encontraba como médico legista en la Fiscalía General del Estado.

En su caso, se indicó que el deceso se presentó de forma repentina, no se sabía que tuviera algún padecimiento y aunque aún no se confirma la causa del deceso, no se tienen indicios que fuera a causa del Covid.

Posteriormente se informó del deceso del médico Otorrinolaringólogo, Guillermo López Arenas, quien laboraba en el sector privado y falleció por Covid-19, junto con su esposa, quien había fallecido un día antes, también a causa del virus, después de luchar durante varios días en contra de la enfermedad.

El Presidente del Colegio de Médicos de Monclova Luis Ernesto Villarreal señaló que es lamentable la perdida de tres grandes médicos de esta localidad y se unen a la pena que embarga a las familias.

Señaló que hoy la comunidad de médicos se encuentra de luto ante esta lamentable noticia y se dio un reconocimiento a los galenos, quienes estuvieron apoyando durante la pandemia para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

El fallecimiento de los tres médicos en un día, da un mensaje a todos los galenos, quienes tienen que seguir cuidándose ante la contingencia, la cual continúa y no se puede bajar la guardia.

Mencionó que en los nosocomios se llevan a cabo todos los protocolos para garantizar la seguridad tanto de los pacientes como de los médicos y todo el personal, sin embargo se tienen que seguir cuidando.