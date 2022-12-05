En Monclova crecen ventas hasta un 30%

Hasta en un 30 por ciento se incrementaron las ventas durante este fin de semana entre los comerciantes del primer cuadro de la ciudad, quienes ya comenzaron a percibir la derrama por el pago de aguinaldo de las empresas.

Desde el pasado 01 de diciembre algunas empresas de la región iniciaron con el pago del aguinaldo a sus trabajadores, lo que se vio reflejado en una mayor movilidad en la zona centra y en las tiendas principalmente.

Isabel Núñez Navarro, dirigente de los comerciantes ambulantes de la CTM, informó que desde el pasado viernes se registró mayor movimiento y se incrementaron las ventas en el tema de la ropa y calzado.

La población se prepara para las posadas, para acudir a las fiestas en los trabajos, por lo que acuden por un pantalón, una camisa, chamarra, zapatos, entre otros artículos, con lo que se genera flujo económico.

Señaló que se espera que después del día 15 de diciembre se incrementen más las ventas, con los juguetes, ropa, regalos, todo tipo de artículo para las fiestas, lo que representa un beneficio para los comerciantes.

Los comerciantes se preparan para aprovechar esta derrama, por lo que acuden a comprar mercancía y con esto incrementar sus ventas en el mes de diciembre, lo que les permite generar un ahorro para afrontar la cuesta de enero y la crisis que se registra al inicio de año.