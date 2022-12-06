En Monclova, se están haciendo bien las cosas

En menos de ocho días el alcalde Dr. Mario Dávila Delgado, rendirá su primer Informe de Gobierno, el que ha ido calificado por los propios ciudadanos, como una de las mejores administraciones, por la manera transparente de manejar los recursos municipales, logrando llevar obras y beneficios sociales, a miles de ciudadanos de los distintos sectores de Monclova.

Desde el inicio de la administración, el alcalde se propuso hacer de Monclova, una ciudad con el menor rezago social, introduciendo los servicios primarios como la red de agua potable, drenaje sanitario con sus respectivas descargas, electrificación, alumbrado y pavimentación, entre otros servicios, en los sectores donde más se necesitaban.

Todo lo anterior, lo ha cumplido el alcalde al píe de la letra, porque a pesar de las dificultades económicas que privan en el país, y que frenaron en mucho estados y municipios, la ejecución de obra, en Monclova se hizo un trabajo en obra pública de alto impacto, y esto solo se pude lograr con un manejo claro y honesto de los recursos municipales.

La transparencia con la que ha manejado el alcalde en cada una de sus acciones, ha motivado a los ciudadanos a pagar su impuesto predial y otro tipo de permisos y concesiones, con el fin de que se continúe con la construcción de un mejor Monclova, tal y como lo prometió el Dr. Mario Dávila Durante su campaña.

Y aunque gracias al trabajo realizado en este primer año, el alcalde ha figurado en lugares preponderantes a nivel nacional, por la transparencia y el buen gobierno, con que ha dirigido al municipio, el mejor reconocimiento que ha recibido es el de los propios ciudadanos, de todos los niveles sociales.

Lo anterior también se refleja con la aprobación por parte del cabildo, sin problema alguno, de las cuentas públicas que se han presentado, y porque a pesar de hacer históricas inversiones, que han sido millonarias, tanto en obra pública, beneficios sociales, y la adquisición de patrullas, maquinaria pesada, unidades utilitarias y camiones de basura, que han sido adquiridos con recursos cien por ciento municipales, se concluirá el primer año sin deuda.