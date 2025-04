En Monclova también hay inquilinos que no quieren desalojar locales

Monclova, Coahuila.- Al igual que en el Estado de México, donde una mujer de la tercera edad tomó justicia por su propia mano contra inquilinos que no querían desalojar su local, en Monclova también hay casos de personas que se niegan a entregar inmuebles y dejan de pagar la renta.

Uno de estos casos es el de la señora Evangelina Córdova Martínez, de 80 años de edad, quien denunció públicamente que su inquilina, Martha Alicia Contreras Villasana, se ha apropiado de su local y se niega a salir, a pesar de que no ha pagado renta durante un año. La afectada explicó que en octubre de 2023 le rentó el inmueble por 4 mil pesos mensuales, pero en febrero de 2024, cuando le pidió que lo desocupara, la mujer se negó y simplemente dejó de pagar.

La señora Evangelina ha intentado recuperar su propiedad por la vía legal, pero hasta el momento su inquilina sigue en el lugar sin pagar un solo peso. Por ello, pide el apoyo de las autoridades para que se haga justicia y pueda recuperar lo que le pertenece.

Dicho local se ubica en una cuchilla sobre el Bulevard papé en la colonia Estancias, denominado "las peñitas "

Su familia advierte que este tipo de conflictos pueden salirse de control si las autoridades no actúan a tiempo. "No queremos que en Monclova ocurra una tragedia como la del Estado de México," señalaron, recordando que la desesperación de los dueños de inmuebles puede llevar a situaciones extremas cuando la justicia no responde.