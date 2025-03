"En pausa" las nuevas inversiones

Se mantiene el interés de las empresas por instalarse en Monclova, sin embargo la amenaza de la aplicación de aranceles por parte de Estados Unidos, mantiene en pausa la llegada de nuevos proyectos.

Lo anterior lo señaló el Director de PRO Monclova, Reginaldo Calderón, quien indicó que continúan proyectos de inversión con empresas como Dual, y se llevan negociaciones con otra empresa de origen coreana.

Sin embargo, la amenaza de la aplicación de aranceles por parte de Estados Unidos tanto en el tema de acero, aluminio, y la industria automotriz, genera un ambiente de incertidumbre entre los inversionistas.

"Los empresarios están con la expectativa de ver que es lo que va a pasar en las próximas semanas, que es lo que el Presidente Donald Trump va a decidir, hay empresas que como quiera tienen que seguir, pero analizan que acciones tomarán de acuerdo a las medidas que se apliquen".

Señaló que lo que más ocasiona problemas es la incertidumbre y que se alargue la toma de decisión, porque los empresarios no pueden actuar, ya que si se aplicarán o no, permitirían tomar una decisión al respecto.

"Yo creo que lo más nos mata la incertidumbre, no saber qué va a pasar, en donde dicen le meto ahorita, o me espero, hay gente que a lo mejor le va a seguir, aún y que toma el riesgo de ese 25 por ciento, ahora dice que puede subir, entonces mientras se siga así, es malo para nosotros no tener claridad en lo que va a pasar"

En relación a las empresas del ramo automotriz con las que sostienen platicas, dijo que no hay riesgo de que se vayan a retirar o vayan a suspender las inversiones, pero están en la espera de que se defina este tema.