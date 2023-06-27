En plena ola de calor; Se reporta gigantesca fuga en Las Flores

MONCLOVA., COAHUILA.-Miles de litros de agua de desperdician por una gigantesca fuga que recorre varias calles de la colonia Las Flores.

Desde muy temprana hora se pudo observar que por las calles Adolfo López Mateos, Rio Pánuco, 5 de Febrero y Hermenegildo Galeana, una gran cantidad de agua se desperdiciaba, sin que los vecinos pudieran hacer algo para solucionarlo.

Los vecinos comentaron que estás fugas son reiteradas y que provienen de varios puntos del sector, por lo que hicieron un llamado al Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento para que acuda a reparadas.

"Estamos viviendo muy altas temperaturas y el consumo de agua en los domicilios se incrementa en un 100 por ciento, no es posible que permitan que tanta agua se desperdicie aún cuando hay colonias que no están recibiendo el abasto como es debido.