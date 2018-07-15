En Praderas del Sur Aplica el SIMAS corte y amenaza

El Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) “agarró parejo” aplicando cortes en el servicio de usuarios de las calles Villa Olímpica, Villa Latina y Valle de Santiago de la colonia Praderas del Sur.

La campaña incluyó además de los cortes de agua, advertencias de multas de hasta mil pesos en caso de realizar reconexiones de manera clandestina.

Vecinos de este sector se quejaron porque además de llevarse una parte del medidor, aseguran que dicho documento no tiene validez, pues no cuenta con una fecha de expedición, mucho menos una firma de la gerencia de esta dependencia.