EN RIESGO OBREROS DE AHMSA DE QUEDARSE SIN LUZ EN SUS HOGARES

Monclova; Coah.-La empresa Altos Hornos de México continua sin energía eléctrica y sus trabajadores están en riesgo de sufrir la misma suspensión del servicio de luz debido a que no cuentan con el recurso para pagar ante la Comisión Federal de Electricidad.

Suman dos semanas del nulo pago salarial a obreros de AHMSA, los días pasan y las necesidades en los hogares de los trabajadores se acrecienta más. Ante la secretaria de la sección 288 que encabeza Francisco Ríos arribaron poco más de 10 personas que están en condición de suspensión de su servicio.

"Se tuvo el compromiso con la empresa de que este lunes se pagaría al menos una semana atrasada, y confiamos que así sea, pues los trabajadores ya están desesperados, están en espera de la nomina y el premio y con eso poder pagar sus adeudos, pues es una buena cantidad de dinero" mencionó.

Informó que diariamente acuden obreros a las oficinas de la sección 288 de AHMSA para exponer sus necesidades, mismas que se han tornado criticas por la falta de dinero.

"Ahorita vienen y me dicen que ya no tienen ni para comer, mucho menos van a tener para hacer pagos de escuela, transporte, vestimenta, ya no tengo ni agua, asi me dicen, es una situación critica que yo siento que estamos en una etapa final de esto, y que de un momento a otro se v a llegar ese recurso de inyección a la empresa para que todo pueda mejorar" finalizó.