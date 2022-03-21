En riesgo pedigüeños de cruceros

Debido a los incidentes que se registraron durante el pasado fin de semana con personas que se dedican pedir dinero en los cruceros, autoridades municipales analizarán el tema por seguridad de estas personas y evitar accidentes.

El pasado sábado se registraron un par de situaciones, en el primer lugar la detención de Julio César Morin García, conocido como “El Morin”, esto después de agredir a una madre de familia y sus dos hijos, en el cruce de Madero y Pape.

Horas después se presentó un accidente en el mismo crucero, cuando un joven tragafuego, fue arrollado cuando realizaba su espectáculo en medio de los vehículos, siendo impactado por un auto que se dio a la fuga.

Ante estos hechos, el Director de Seguridad Pública, Raúl Alcocer señaló que es necesario revisar el tema de las personas que se colocan en los cruceros, para pedir dinero, ya sea que realicen algún espectáculo, limpien parabrisas, migrantes o aquellos que piden algún apoyo económico.

Señaló que es un tema delicado, ya que no se les puede prohibir que realicen esta actividad, sin embargo es una cuestión de seguridad, para evitar que se registe algún accidente como el del pasado fin de semana.

“Vamos a revisar la situación, vamos a platicar porque no podemos violentar la ley, están en libre tránsito y están en su derecho, pero hay que revisar esto para que precisamente no pongan en riesgo su vida, ni arriesguen a los conductores”.

No se tiene un padrón de las personas que se dedican a este tipo de actividades, pero si se tienen identificados y los puntos en los que se colocan, por lo que estarán viendo el tema y ver que no haya más situaciones como la del pasado fin de semana.