Encabeza Coahuila producción de melón, nuez y algodón: MARS

Saltillo, Coah.- La estrecha coordinación y el trabajo en equipo permiten a Coahuila mantener primeros lugares nacionales en la producción de melón, nuez y en el rendimiento del cultivo de algodón por hectárea, dijo el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.

En ese sentido, el Mandatario estatal sostuvo que pese a recortes presupuestales a lo largo del año, quinto de su Administración, la producción en el campo coahuilense sigue adelante.

A través de su Secretaría de Desarrollo Rural, conjuntamente con las autoridades de los 38 Ayuntamientos y la Direcciones Municipales del ramo, además de las agrupaciones de productores, el Gobierno de Coahuila logró mantener buenos indicadores en estas actividades.

Por ejemplo, dijo, la producción anual de melón se mantuvo en 117 mil 252 toneladas.

Ese volumen contribuye con el 21.3 por ciento de la producción nacional; además, con 478 millones de pesos, a la economía del Estado.

Por otra parte, Miguel Riquelme indicó que Coahuila ocupa el segundo lugar en México en superficie sembrada con nogal, que suman 21 mil 859 hectáreas, prácticamente tres veces más que el promedio nacional, que es de 7 mil 311.

También es el segundo lugar nacional en producción del fruto, con 18 mil toneladas anuales, refirió, al recordar que el nogal es el árbol representativo de la entidad.

Riquelme Solís señaló que como resultado del Programa de Cultivos Alternativos, implementado en la presente Administración, conjuntamente con el higo y la granada, su Gobierno alcanzó una superficie de 3,688 hectáreas sembradas con nogal.

Asimismo, el Gobernador del Estado destacó que en el programa de Rendimiento del Cultivo del Algodón, la entidad es primer lugar, con 5.5 toneladas por hectárea, contra el valor nacional de 4.39.

Puntualizó que la producción anual de algodón de Coahuila representa el 6.8 por ciento de la nacional, renglón donde el Estado es tercero en el País.

Finalmente, Miguel Riquelme destacó que el cultivo del algodón contribuye con 879 millones de pesos a la economía de la entidad.