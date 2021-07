Encadenan a discapacitado

Un hombre amarrado en el patio de una vivienda conmocionó a los ciudadanos que de inmediato hicieron llegar el reporte a la Fundación de Recuperación Integral para Adolescentes y Adultos, el joven requiere atención médica mental y es prácticamente imposible que la reciba.

Diana Salazar presidenta de RIAA, dijo que hace 8 años ese hombre estaba internado en el centro que ella tenía, era bueno, trabajador y estaba ahí por una adicción, "El Cerillito" así lo identificó, entraba y salía del centro, pero siempre hubo comunicación.

Poco a poco fue perdiendo el sentido, afectando cada vez más sus neuronas, los papás del joven eran muy responsables, pero hace 3 años localizaron a Diana para informarle que el padre estaba en cama y de la mamá no se sabe nada.

Ahora le avisaron que se encuentra amarrado con una cadena en el patio de una vivienda, situación lamentable pero tal vez necesaria para la familia ya que la última vez que Diana supo del joven, este se había vuelto muy agresivo.

Recordó que hace 3 años una tía de "El Cerillito" era quien se hacía cargo de él y en aquel entonces pedía ayuda para ingresarlo a una institución, no fue posible porque era necesario que un familiar estuviera con él durante 15 días y él no tiene un familiar directo que lo acompañara.

"Se hizo agresivo, porque no recibe un tratamiento que le ayude a estar tranquilo a dormir, su tía lo tenía en un cuartito limpio, su cama, ahorita no se sabe con quién está en un patio, me da tristeza verlo con cadena en sus pie es un ser humano y no merece estar así", señaló.

Las personas que le hablaron dicen que tiene tarjeta del bienestar pero no se sabe quién la maneja, de ser así, él no tiene por qué vivir esta situación, pudiera tener una mejor calidad de vida.

"Si es agresivo, hace 4 años creía que todo mundo le quería hacer daño, me reconoció, duele mucho, porque lo conoció bien, fui viendo cómo se fue apagando su cerebro", comentó Diana Salazar.

Preguntó en un centro en Piedras Negras pero él se tiene que valer por sí solo, pero no tiene ni idea de cómo hacerlo, es una enfermedad mental, no hay mucho que hacer, lo único que puedo hacer es pedir a diputados.

Habló sobre la urgente necesidad de crear un Centro de Salud Mental en la Región Centro e hizo un exhorto a diputados que recién entera que se pongan atención para hacer una ley que obligue a familiares a hacerse responsables de adultos mayores como de enfermos mentales.