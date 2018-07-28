Encantan los Cantores

Con un bello concierto, los Niños Cantores de Monclova se presentaron la noche de ayer para culminar un curso que inició el pasado 9 de julio.

El tenor Óscar de la O. fundador y continuador del grupo Niños Cantores de Monclova organizó los cursos de verano para darle así continuidad al proyecto que busca consolidar a pequeños talentos.

La velada inició cerca de las 8 de la noche con la entrada principal de los Niños Cantores, todo uniformados y listos para demostrar todo lo que aprendieron durante el taller de este verano. Entre aplausos subieron al escenario y seguidos de sus maestros de piano y violín así como el director Óscar de la O. empezaron a cantar sorprendiendo al público con su voz.

La velada inició cerca de las 8 de la noche con la entrada principal de los Niños Cantores, todo uniformados y listos para demostrar todo lo que aprendieron durante el taller de este verano.

Durante el concierto los artistas intercalaban sus conocimientos tanto en canto, como piano y violín para así sorprender al público asistente.

El maestro de violín, Daniel, interpretó al violín una melodía y recibió los aplausos de todo el público. Lo mismo ocurrió con el maestro de piano, que juntos demostraron una de las razones por las que los Niños Cantores han llegado tan lejos.

Sesenta horas son las que duró el taller y fueron suficientes para que los niños aprendieran guitarra, violín, teoría de la música, canto y piano. Además, gracias a un video que proyectaron durante el concierto se logró apreciar la gran fraternidad que los niños alcanzaron durante su curso. Desde la ocasión en que se realizó una visita a las instalaciones de la escuela de los Niños Cantores de Monclova, antes de que iniciaran su taller, surgió con evidencia que uno de los motivos más importantes por los que los niños quieren estar en el grupo, es por la entrañable amistad que han logrado crear entre ellos.

Los Niños Cantores de Monclova haciendo la entrada principal para subir al escenario.

No es sólo aprender música, sino aprender a convivir con aquellas personas que comparten el mismo amor por el canto.

La noche continúo entre la presentación del violín, el piano, el tenor y los Niños Cantores de Monclova. La maestra de ceremonias convivía con el público animándolos y agradeciendo por el apoyo que brindaron durante todo el curso.

Cuando estaba por culminar la noche, el director y tenor Óscar de la O. dirigió también unas palabras.

“Es importante resaltar el gran talento que en las familias monclovenses hay y la muestra está aquí, detrás de mí, en esos niños. Y es importante dar un gran reconocimiento a los papás porque sin ellos no pasa esto. No ha sido nada fácil, ha sido un trabajo de mucha paciencia, de varios, muchas horas de estar sentado en mi escritorio y pensar qué sigue, y voltear a ver y decir Óscar tenemos que seguir adelante, esto no ha sido fácil, ha sido muy difícil insistir, aguantar, tener fe en este proyecto. A veces tocamos muchas puertas y sentimos que estamos en un desierto y nadie nos escucha. Invitamos y hacemos siempre mucha publicidad en redes sociales, y a veces parece que estás solo que no tienes internet.

El público pasó una gran velada de concierto con los Niños Cantores de Monclova.

No hay una respuesta directa, eso es difícil. A mí me da mucha tristeza pensar que todo esto que llevamos avanzado algún día deje de existir” comentó Óscar de la O.

Con lágrimas en los ojos continuó diciendo:

“Quiero revelar algo, a mí me mantiene de pie verlos a ellos, yo veo en ellos un amor, una sonrisa, aunque sea un regaño. Ellos son los que me motivan a mí a seguir insistiendo, la lucha no es fácil y amigos músicos que están presentes lo saben.

Y lo más importante, yo no aguantaría todo esto si no fuera por mi esposa. Ella es la que me tranquiliza, ella sabe por las cosas que hemos pasado y las grandes alegrías que nos da todo esto.”

Al finalizar la noche se hizo la entrega de diplomas a todos los niños que participaron en este curso de verano de los Niños Cantores de Monclova. Y se agradeció a las autoridades correspondientes que hicieron posible el concierto del viernes por la noche.