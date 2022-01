Encuestan a obreros sobre vacunación

Gerardo Martínez/La Voz.- Con la finalidad de conocer el estado de vacunación de sus trabajadores, Altos Hornos de México envió una encuesta a su personal, para saber si cuentan con la primera, segunda o el refuerzo de la vacuna contra el Covid-19.

Carlos Garza Bernal, Vocero de la Sección 147 informó que durante esta semana se envió vía correo electrónico, una encuesta a todos los trabajadores, con la que la empresa busca conocer la situación de la vacunación entre los trabajadores. En esta encuesta se pregunta si se han aplicado la primera, segunda y hasta la tercera dosis de la vacuna, así como de que laboratorio, con la finalidad de tener un control y conocer el estado entre los trabajadores.

"Es para tener un control, un padrón de quien está vacunado, quien le falta vacuna, quien no tiene ninguna, porque hay que reconocer que hay compañeros que no se han aplicado, tal vez por decidía, desconocen o por religión, y no tienen ninguna".

Indicó que esta encuesta no afecta al personal y no será utilizada para tomar medidas con el personal, sólo es para conocer la situación de la empresa, sobre todo ante el aumento en los contagios que se ha dado en las últimas semanas. Y es que recordó que los casos más graves que se han registrado durante esta cuarta ola, es de las personas que no cuentan con ninguna vacuna o que tienen su esquema de vacunación incompleto.

Así mismo comentó que hay personas que se siguen negando a aplicarse la vacuna, a pesar del aumento en el número de contagios, sin embargo en los últimos días, se tuvo un mayor interés de los trabajadores por completar su esquema de vacunación.