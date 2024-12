Enfrenta empresario 8 años por desfalco

Condenan a 8 años de prisión a Ricardo Gutiérrez por el delito de administración fraudulenta con acciones referidas a gastos inexistentes en prejuicio de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), así como una reparación del daño de 3 millones 509 mil pesos.

Fue el pasado 11 de diciembre cuando finalizó la audiencia de juicio oral bajo la causa penal 849/2020 l, donde el Juez señaló que se acreditaba la responsabilidad penal del delito de administración fraudulenta con acciones referidas a gastos inexistentes, durante su gestión de enero del 2016 a febrero del 2019, dando el fallo de condena al imputado.

Durante este proceso se dio a conocer el ex presidente ordenaba transferencias justificando la representación en prejuicio del patrimonio de la cámara, siendo una conducta reiterativa ya que según el testimonio de Bonifacio "N", desde marzo del 2016 el ex presidente ordenó no dar seguimiento del informe presupuestario de ingresos y egresos, además de que se depositará a su cuenta personal y no se reembolsaran los gastos por representación, ya que no entregaba las facturas que se le pedían a cambio.

Cuando se realizaban viajes a la Ciudad de México se hacían gastos mayores, pedía transferencias a terceros como al Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (Icifed) sin que esto beneficiara a la CMIC, de igual forma pedía transferencias para gastos de mantenimiento que llegaron a ascender a los 157 mil pesos, pero no se realizó ninguna obra de mantenimiento en las oficinas locales o en la construcción ubicada al norte de Monclova.

De 295 movimientos bancarios, Ricardo Gutiérrez solo pudo comprobar 118, dejando 175 en el aire, los cuales daban un total de 1 millón 806 mil 124 pesos.

Los trabajadores de la CMIC, señalaron que en ninguna otra administración habían batallado para pagar la luz, el Seguro Social o la nómina, por lo que tenían que trabajar el doble para hacer convenios o eventos que ayudaran a las finanzas y aún en este tiempo, es difícil hacer ese tipo de movimientos o recuperarse.

Después de cinco años del proceso legal en su contra, ayer a las 5:00 de la tarde el Juez considero que Ricardo Gutiérrez merecía una sentencia de 8 años en prisión, además de tomar en cuenta lo que determinó el perito evaluador de los daños con la cantidad importante más de 1 millón de pesos de intereses, gastos de representación jurídica, aunado a los gastos no comprobados, que asciende a la cantidad de 3 millones 509 mil pesos.

"No tiene el derecho de libertad bajo caución, no goza de eso por el numero de años, puede presentar recurso de apelación y se le da un plazo de 15 días para que se inconforme. Pensamos que lo mejor para él es ya no meterse en problemas, si queda firme la sentencia dentro de unos meses ante el Tribunal Superior de Justicia, sería peor, porque deberá pagar más intereses en vía de ejecución de sentencia", señaló Jaime Guillermo de Ita, representante legal de la CMIC.