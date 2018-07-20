Enfrentará madre proceso por drogas

Johana Montalvo García, mamá de los cinco hermanitos resguardados por la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), enfrenta un proceso legal por el delito de posesión de narcóticos, incluso fue vinculada a proceso y tiene una medida cautelar.

De acuerdo a la información proporcionada por fuentes allegadas al caso, la joven madre de familia enfrenta un proceso legal tras ser detenida junto a otra persona el pasado 18 de mayo en posesión de la droga denominada cristal.

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La mujer fue consignada a la autoridad judicial donde se desahogaron los datos de prueba que señalaban su probable participación en este delito, es por ello que fue vinculada a proceso y continúan las investigaciones en su contra.

La acusada recibió como medida cautelar la firma periódica, es por ello que acude los días 30 de cada mes para firmar su libertad condicional, incluso en caso de incumplir podría ordenarse su arresto.

Se espera que Montalvo García comparezca ante la autoridad judicial el próximo 18 de agosto donde vence el plazo para la investigación, sin embargo este podría prolongarse al menos unos meses más o podría aceptar su responsabilidad y cumplir con el pago de las multas establecidas por la ley, pues no es un delito que amerite prisión.