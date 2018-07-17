Engañan afores a adultos mayores

La reputación de las Administradoras de Fondo para el Retiro (Afores) cada vez es peor y en Monclova existe mucho problema en atención a clientes y explicación de los derechos que tienen, indicó Gabriel Torres Zapata, abogado.

Ricardo Torres está con Afore Banorte, hizo su retiro, tenía 320 mil pesos pero solo le dieron 120 mil pesos, le dijeron que el resto es para su pensión.

Gabriel Torres Zapata mencionó que el artículo 173 dice claro que se debe entregar a cada persona que empezó a aportar en la ley del 73 tiene derecho al 100% de su ahorro, lo que le están haciendo a Ricardo Torres es algo injusto y ni siquiera le dan una buena explicación.

La reputación de las Administradoras de Fondo para el Retiro (Afores) cada vez es peor.

“No sé por qué no los orientan cuando se retiran, incluso una explicación en cuestión del Infonavit”, comentó.

Dijo que hay solución, el caso de Ricardo Torres no es el único, en primera estancia se debe hacer un escrito aclaratorio al banco en donde reclame sus ingresos, es decir el ahorro, si no hay solución poner una demanda.

“Sí recuperan pero se tarda, puede tardarse hasta un año, pero al momento que se presenta el escrito aclaratorio empieza a generar interés como trabajador si se tarda un año también hay retroactivo”, comentó.

Es un fraude el que cometen las administradoras (Afores) las personas mayores no deben dejar eso, es dinero íntegro que les pertenece y que pueden aprovechar en su vejez.

Como abogado le han tocado más casos como este, hay personas que no saben defender sus derechos, Gabriel Torres Zapata se puso a disposición para brindar asesoría legal.

Mencionó que en lo que va del año ha manejado 25 casos con Afores como el siglo XXI, Bancomer, Banorte entre otros.