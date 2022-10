Engañan por redes con falsas promesas

FRONTERA COAH-. El alcalde Roberto Clemente Piña dijo estar en contra de las acciones ilegales del grupo de personas que se posesionó de un terreno, dijo que la única manera que se tiene para hacerse de un bien es mediante el trabajo y el esfuerzo como lo hace el resto de la gente de Frontera que en base a la dedicación consiguen una mejor vida.

Dijo que el esfuerzo y dedicación son necesarios para conseguir espacios, terrenos, casas, lo que se necesita para vivir ben por lo que pidió a la gente no dejarse engañar por la gente que nunca ha trabajado y se son seudolíderes.

"No caigan en las garras de gente sin escrúpulos que lo único que buscan es desestabilizar la ciudad de manera, esto no puede ser, no es factible que se apoderen de terrenos que tienen dueño", comentó.

Dijo que a Frontera le está yendo bien, seguirá yéndole bien pues están llegando muchas empresa a esta ciudad que van a colocar mejores niveles para los jóvenes y la gente trabajadora, por eso reiteró y pidió a la gente a no caer.

Señaló que la mejor manera que tenemos de crear un patrimonio es trabajando y hay que hacerlo cada quien hasta donde alcance las posibilidades sin afectar a terceras personas, mencionó que espera que esta situación se esclarezca pronto.