Enjuician a Arnulfo por asesinar a Apolonio

Se llevó a cabo el juicio oral en contra de Arnulfo "N" por el homicidio calificado en contra de Ricardo Apolonio Alarcón Rojas, ex obrero de Altos Hornos de México (AHMSA), hoy martes continuará con la presentación de más testigos, entre ellos su hijo y otro agresor, con miras a esclarecer si Arnulfo es inocente o culpable.

Los hechos ocurridos hace casi dos años el 9 de octubre del 2022 en la calle Francisco Márquez número 1711 de la colonia Aguilar de Monclova. De una puñalada a la altura del corazón, fue asesinado Ricardo Apolonio, padre de familia que perdió la vida al defender a su propio hijo de tres sujetos que lo habían golpeado, desatándose una feroz riña que culminó con el deceso de Polo a causa de un shock hipovolémico.

Según las declaraciones de Brandon, una de las víctimas, llegó a la fiesta junto a Ismael, hijo del hoy occiso y Axel alrededor de las 2:20 horas pues los habían invitado al cumpleaños de la novia de Arnulfo.

Había un total de 10 personas, Héctor, Kevin y Uriel, Gilberto alias "Ñoño", Arnulfo, Andrea, Carolina, Cielo y la señora Roxana. Ismael y Brandon decidieron irse ya que los presentes empezaron a hacerles pleito señalando que se estaban burlando del imputado, quien se encontraba escuchando música.

Quien se quedó en la puerta del domicilio tratando de dialogar con los involucrados fue Brandon, mientras que Ismael huyó al perseguirlo Kevin, Héctor, Uriel y Juan, después de eso Brandon decidió correr por otra calle, topándose a Ismael en el bulevar Las Torres, quien le dije que lo habían golpeado.

Se dirigieron a la casa de Ismael y le hablaron a su papá el señor Ricardo Apolonio, quien llego en 15 minutos junto a su esposa Perla Domínguez. El padre de familia les dijo que debían regresar a la fiesta para ver porque le pegaron y tratar de arreglar las cosas, en ningún momento se mostró enojado o con ánimos de golpear a alguien.

"Nos bajamos del auto los tres, Ismael pidió hablar con Uriel pero la señora dijo que no había nadie, el señor Apolonio estaba cerca del automóvil Aveo azul, cuando en eso se brincan la barda Arnulfo que traía un cuchillo con mango negro y hoja plateada del tamaño de mi palma, me dijo ´¿que vas a hacer?, ¿defenderte o gritar?´, yo le dije que no quería problemas".

Arnulfo atacó a Brandon con el cuchillo, quien, al tratar de taparse con la mano, recibió el golpe en su codo derecho, por el movimiento topó contra un auto y se cayó, lo que aprovechó el imputado para patearlo, antes de dirigirse hacia el automóvil donde se encontraban Ismael y Apolonio, quien le hacía de escudo para proteger a su hijo.

Mientras que los jóvenes Uriel y Héctor se dirigían hacia Brandon y le empezaron a dar más patadas, eso provocó que se le cayeran los lentes y no pudiera ver lo que sucedió después. Brandon pudo levantarse y corrió rumbo a la Secundaria 3, momento en que sintió que le escurría la sangre y se dio cuenta de su herida, decidió quitarse el suéter y usarlo para cubrirla.

Llegó a la casa de Ismael por la puerta trasera al escuchar que los atacantes habían encendido sus motos, optó por agacharse pues también escuchaba muchos gritos, a los pocos minutos pudo escuchar que se trataba de Ismael y su mamá Perla, estaban atendiendo a Apolonio, quien yacía en el suelo con semblante pálido, se le dificultaba respirar y le brotaba mucha sangre de su costado izquierdo.

Ismael había conducido el automóvil, arriba de su padre Apolonio quien se desmayó por las puñaladas y la pérdida de sangre, avanzó unas cuantas cuadras con la puerta abierta hasta llegar a su hogar.

Brandon estaba ayudando a cargar el cuerpo de Apolonio a la camioneta cerrada de su progenitora para que lo llevara la Clínica 7 del Seguro Social, y a la vez le habló a Seguridad Pública para que acudieran a la colonia.

Mencionó que producto del ataque, resultó con una herida en su codo derecho lo que le ha impedido realizar maniobras o levantar objetos pesados, además que fue difícil que sanara ya que tuvo una infección antes que le pudieran retirar los puntos, todo esto lo demostró con fotografías durante le juicio oral.

"Tenía miedo que me hicieran algo por las amenazas que me hizo Uriel, también alguien que no conocía me dijo que me iban a hacer lo mismo que a Polo"

Por su parte la defensa del imputado, el abogado Miguel Ángel Reyna Adam le hizo cuestionamientos sobre sus recientes declaraciones, ante esto Brandon señaló que Arnulfo "N" no los persiguió la primera ocasión, no vio que haya agredido a Apolonio ni a Ismael, solamente vio cuando los atacantes rodeaban el automóvil del hoy occiso.

Hoy martes continuará el juicio oral con miras a esclarecer si Arnulfo "N" es inocente o culpable, se tendrán más testigos como Ismael, el hijo de la víctima, así como Gilberto, uno de los atacantes de ese fatal incidente.